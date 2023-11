Video: Antisemitismus in Deutschland: Zahlen und Fakten

34 % aller Vorfälle sind antisemitisches Othering. Beim Othering hebt man sich selbst hervor, in dem man andere Menschen als"fremd" beschreibt und stereotypisiert. 31 % fallen unter die Klassifizierung des modernen Antisemitismus. Diese Form des Antisemitismus ist ein grundlegendes Weltbild, in dem Menschen alles, was sie nicht verstehen können oder wollen, durch einen angeblichen jüdischen Einfluss erklären.

Rias-Vorstand Benjamin Steinitz sieht eine hohe Gefährdung von Jüdinnen und Juden durch hauptsächlich"islamistische und rechtsextreme Akteure".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: QIX Deutschland: Hannover Rück rechnet für 2024 in Deutschland mit steigenden RückversicherungsDer QIX Deutschland legt am Mittwoch vor der heutigen Fed-Sitzung in den USA am Nachmittag um 0,7 % auf 14.540 Punkte zu.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

BR24SPORT: Antisemitische Vorfälle beeinflussen jüdischen Sportverein in FrankenDer jüdische Sportverein TSV Maccabi in Franken versucht trotz antisemitischer Vorfälle am normalen Vereinsleben festzuhalten. Andere jüdische Vereine in Deutschland haben bereits Spiele abgesagt.

Herkunft: BR24Sport | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Steinwürfe, Feuerwerkskörper, Spielabbrüche: Die chaotischen Vorfälle in FrankreichVideo: In Frankreich kam es wieder zu schweren Ausschreitungen, die zur Absage des Spiels zwischen Marseille und Lyon führten. In der jüngsten Vergangenheit leider keine Seltenheit in der Ligue 1.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Russland: Manipulation von außen oder Kontrollverlust im eignen Land?Nach antisemitischen Ausschreitungen sieht der Kreml die Verantwortung für die Vorfälle im westlichen Ausland.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Halloween 2023: So lief das Fest für Feuerwehr und PolizeiFür Polizei und Feuerwehr gibt es an Halloween traditionell viel zu tun. Trotz einiger bemerkenswerter Vorfälle feierten die Menschen in Deutschland aber...

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

AIRLINERS_DE: Deutschland-Managerin verlässt Ryanair nach nur einem JahrAnnika Ledeboer verlässt Ryanair bereits nach einem guten Jahr wieder. Die Country-Managerin war für die Märkte Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Wie 'FVW' berichtet, scheidet Ledeboer zum November aus. Sie soll innerhalb der Mobilitätsbranche eine andere Position angenommen haben.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen ⮕