Victoria Beckham könnte sich der Spice Girls-Reunion anschließen

Eigentlich schloss Victoria Beckham (49) eine Reunion mit ihren Spice Girls -Kolleginnen zum 30-jährigen Bandjubiläum aus. Doch ganz vom Tisch ist ihr Beisein auf der Bühne wohl doch nicht. Zumindest scheint Mel B. (48) da anderer Meinung zu sein. Wie The Sun berichtet, sei die Sängerin überzeugt, dass sich auch Victoria dem Wiedersehen der 90er-Jahre-Kultband anschließen wird. Die lang ersehnte Reunion 'stehe kurz bevor'.

Das hört sich ganz so an, als sei noch nicht gänzlich geklärt, wie die große Jubiläumsfeier aussehen wird. Zuletzt standen die Spice Girls im Jahr 2012 gemeinsam auf der Bühne. Schon vor einigen Wochen plauderte Mel aus, dass es definitiv eine Wiedervereinigung zum Geburtstag der Gruppe geben wird. 'Wir werden auf jeden Fall etwas tun... Wahrscheinlich werde ich ausgeschimpft, aber ich habe es gesagt, also los geht's! Wir werden dieses Jahr etwas unternehmen. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten', scherzte sie zu Gast in einer britischen Talkshow. Melanie

