Victoria Beckham enttäuscht Fans der Spice Girls

Victoria Beckham (49) muss die Fans leider enttäuschen. In diesem Jahr feiert die berühmte Girlgroup Spice Girls ihr 30. Jubiläum. Zu diesem Anlass haben die Anhänger der britischen Band hohe Erwartungen, dass die Mitglieder womöglich etwas Besonderes geplant haben – nicht nur, da Mel B. (48) es ihnen groß angekündigt hat.

Victoria nimmt dem im Interview mit Radio France nun jedoch die Luft aus den Segeln: 'Es wäre großartig für uns, etwas zu machen, um es zu feiern – ein Abend- oder Mittagessen – und uns erinnern. Mehr wird es aber nicht sein.' Trotzdem blickt Victoria mit positiven Gefühlen auf ihre Anfänge im Rampenlicht zurück. 'Ich bin so stolz darauf, was wir mit den Spice Girls erreicht haben', schwärmt die Sängerin. Dennoch schließt sie ein gemeinsames Projekt, wie etwa eine Tour oder eine gemeinsame Performance zu ihrem Band-Jubiläum weiterhin aus: 'Aber ich würde es gerne mit den Mädchen allein zelebriere

