Victoria Beckham: Diese Essentials zeichnen ihren ikonischen Stil aus

Victoria Beckham ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Generation, die Massen begeistert und einen Instagram-Account mit fast 32 Millionen Fans hat. Nicht nur deswegen ist sie der Cover-Star der Novemberausgabe der französischen VOGUE: Ihr Stil ist einfach unverwechselbar.

Die britische Sängerin, die während ihrer Spice-Girls-Ära unter dem Spitznamen Posh bekannt war, zeichnete sich damals durch gewagte Looks aus, die besonders repräsentativ für die 90er waren, darunter Mini-Faltenröcke, Crop-Tops und Tube-Kleider. Seitdem sie Anfang der 2010er-Jahre ihr eigenes Modelabel gegründet hat, ist die Garderobe der Geschäftsfrau etwas anspruchsvoller geworden. Posh ist erwachsen geworden, und das wird auch durch ihren neuen, edlen Stil deutlich. Vom Y2K-Girl zur Geschäftsfrau: So hat sich Victoria Beckhams Stil verändert Bei der Präsentation ihrer Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2023 wurde das Label zum ersten Mal in den offiziellen Kalender der Pariser Fashion Week aufgenomme

