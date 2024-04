Vicky Leandros muss Konzerte verschieben

Fans von Vicky Leandros (71) müssen jetzt ganz stark sein: Schon im November 2022 verkündete die griechische Sängerin ihr Karriereende. Derzeit ist sie auf Abschiedstournee. Nun ist die Musikerin aber gezwungen, fünf Konzerte zu verschieben. Wie Bild berichtet, leidet die 'Ich liebe das Leben'-Interpretin an einem akuten Atemwegsinfekt mit starkem Husten – ihr Arzt habe der Sängerin ein Auftrittsverbot erteilt, damit Vicky ihre Sing- und Sprechstimme schonen kann.

'Ich bin sehr traurig und es tut mir auch so leid, dass ich diese Konzerte nicht wahrnehmen kann und verschieben muss. Ich hatte mich schon so auf dieses wundervolle Publikum gefreut', erklärt sie. Bereits zuvor schien die Abschiedstour der 71-Jährigen unter keinem guten Stern zu stehen: Mitte März stürzte sie während eines Konzertes in Hannover von der Bühne. In einem Video war zu sehen, wie die Schlagersängerin versehentlich gegen einen Lautsprecher trat, dadurch ins Wanken geriet und kopfüber von der Bühne stürzt

