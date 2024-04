Vicky Leandros muss Konzerte absagen

Schlagersängerin Vicky Leandros (71) befindet sich aktuell auf ihrer Abschiedstournee "Ich liebe das Leben" - doch diese muss nun unerwartet unterbrochen werden. Wie es auf der Webseite des Veranstalters Semmel Concerts heißt, habe Leandros im Moment "eine akute Atemwegsinfektion mit starkem Husten einen Strich durch die Rechnung gemacht". Ihr Facharzt habe ihr geraten, ihre Sing- und Sprechstimme zu schonen. Daher fallen insgesamt fünf Konzerte in München (2. April), Stuttgart (6.

April), Frankfurt (8. April) und Antwerpen (4. April) sowie Ostende (9. April) in Belgien vorerst aus. Man arbeite allerdings mit Hochdruck daran, Ersatztermine für die Konzerte der Schlager-Legende zu finden. ließ Vicky Leandros ihre Fans wissen: "Ich bin sehr traurig und es tut mir auch so leid, dass ich diese Konzerte nicht wahrnehmen kann und verschieben muss

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Atemwegsinfektion: Vicky Leandros sagt wegen Krankheit fünf Konzerte abHannover - Schlager-Legende Vicky Leandros (71) muss wegen Krankheit fünf Konzerte ihrer aktuellen «Ich liebe das Leben»-Abschiedstournee in Deutschland

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Schlager-Legende Vicky Leandros muss Konzerte wegen Krankheit absagenSchlager-Legende Vicky Leandros (71) muss wegen Krankheit fünf Konzerte ihrer aktuellen „Ich liebe das Leben“-Abschiedstournee in Deutschland und Belgien ausfallen lassen beziehungsweise verschieben. Sie habe „eine akute Atemwegsinfektion mit starkem Husten“ - auf Anraten ihres Facharztes könnten deshalb fünf Konzerte nicht stattfinden, „da sie ihre Sing- und Sprechstimme schonen“ müsse, hieß es in einer Mitteilung vom Veranstalter Semmel-Concerts am Dienstag. Betroffen sind die Auftritte in München (2.4.), Antwerpen/Belgien (4.4.), Stuttgart (6.4.), Frankfurt am Main (8.4.) sowie Ostende/Belgien (9.4.). Das Konzert in Köln am 1. Mai soll demnach wieder stattfinden.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Auftrittsverbot vom Arzt: Bronchitis! Vicky Leandros verschiebt KonzerteWeltstar Vicky Leandros (71, 55 Mio. verkaufte Tonträger) ist erkrankt und muss pausieren. Sie muss deshalb fünf Konzerte, davon drei in Deutschland, verschieben.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Vicky Leandros muss Konzerte verschiebenDie griechische Sängerin Vicky Leandros muss aufgrund eines akuten Atemwegsinfekts mit starkem Husten fünf Konzerte verschieben. Ihr Arzt hat ihr ein Auftrittsverbot erteilt, um ihre Stimme zu schonen. Die Abschiedstour der 71-Jährigen verlief bereits zuvor nicht reibungslos, da sie während eines Konzerts in Hannover von der Bühne stürzte.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Schreckmoment! Vicky Leandros stürzt von der BühneSo hat sich Schlager-Star Vicky Leandros das Ende ihrer Karriere wohl nicht vorgestellt: In Hannover stürzt sie vom Bühnenrand.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Schockmoment in Hannover: Vicky Leandros fällt von der BühneSchockmoment in Hannover: Schlager-Ikone Vicky Leandros ist bei einem Auftritt im Kuppelsaal von der Bühne gestürzt. Die Sängerin blieb offenbar unverletzt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »