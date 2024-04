VfL Wolfsburg verpflichtet Bence Dardai von Hertha BSC

Der Fußball -Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Spieler Bence Dardai vom Bundesliga -Absteiger Hertha BSC für die Saison 2024/2025 verpflichtet. Es handelt sich um einen langfristigen Vertrag. Bence Dardai ist der jüngste Sohn von Hertha-Trainer Pal Dardai und spielte in dieser Saison bereits mit seinen Brüdern Palko und Marton zusammen.

Er hat bereits acht Einsätze in der zweiten Liga und ein Spiel im DFB-Pokal absolviert.

Fußball Bundesliga Vfl Wolfsburg Bence Dardai Hertha BSC

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bence Dardai wechselt von Hertha BSC zum VfL WolfsburgDas Nachwuchstalent Bence Dardai verlässt Hertha BSC und wechselt zum VfL Wolfsburg.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Bundesliga-Transfergerüchte: Hertha-Juwel Bence Dardai wechselt wohl in die BundesligaAktuelle Gerüchte zu Spielern, Trainern und Funktionären, die in der Bundesliga aktiv oder dort im Gespräch sind. Bei welchen Vereinen werden die nächsten Transfer geplant?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

RB Leipzig: Bundesliga-Frauen beim VfL Wolfsburg chancenlosNach drei ungeschlagenen Spielen in Folge gab es für die Frauen von RB Leipzig in der 1. Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Montagabend nichts zu holen.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Warum traut Niko Kovac dem VfL Wolfsburg so wenig zu?25 Punkte aus 25 Spielen: Der VfL Wolfsburg spielt eine katastrophale Saison. Und auch Niko Kovac scheint seiner Mannschaft nicht allzu viel zuzutrauen. Steuert der Trainer auf das nächste 'Endspiel' zu?

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gewinnt gegen den VfL WolfsburgAm 25. Spieltag der Bundesliga gewinnt Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg in der BayArena mit 2:0.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gewinnt gegen den VfL WolfsburgAm 25. Spieltag der Bundesliga gewinnt Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg in der BayArena mit 2:0.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »