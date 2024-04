VfL Wolfsburg schlägt FC Bayern München 5:1

Am 4. April 2009 schlugen die Wölfe den FC Bayern München völlig überraschend 5:1. Das Team ebnete sich damit den Weg zum Meistertitel in der Bundesliga. Zur Pause deutete noch nichts auf eine derartige Pleite für die Münchener hin. Nach Toren von Christian Gentner in der 44. und Luca Toni in der 45. Minute stand es zur Halbzeit 1:1. In der zweiten Hälfte überschlugen sich aber die Ereignisse. Zunächst brachte Edin Dzeko die 'Wölfe' mit einem Doppelschlag in der 63. und 66.

Spielminute auf die Siegerstraße. Dann setzte Edinaldo Grafite noch einen drauf. Mit Toren in der 74. und 77. Minute sorgte der Brasilianer für den Endstand. Am Saisonende konnten die Wolfsburger ihren bislang letzten Meistertitel bei den Herren feiern

