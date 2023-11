VfL Osnabrück - Holstein Kiel : | 12. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Nach Dämpfer in der Liga: Kiel freut sich auf PokalabendHolstein Kiel spielt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg im heimischen Stadion unter Flutlicht. An die bisher letzte Begegnung mit dem Zweitliga-Konkurrenten haben die Kieler keine gute Erinnerung.

BILD: Vorfreude auf das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel bei Holstein KielBeim 1. FC Magdeburg steigt die Vorfreude auf das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel bei Holstein Kiel. Trotz Negativserie in der 2. Liga herrscht lockere Stimmung und Zuversicht im Team. Trainer Christian Titz plant intensives Training und Gespräche, um die Ergebnis-Wende herbeizuführen.

NDR: DFB-Pokal: Holstein Kiel will Magdeburg und den Heimfluch besiegenDer Fußball-Zweitligist unterliegt dem 1. FC Nürnberg mit 0:2 und verpasst den Sprung auf Rang zwei.

AZ_AUGSBURG: DFB-Pokal 23/24: Holstein Kiel - Magdeburg live im TV und StreamKiel und Magdeburg treffen heute im DFB-Pokal 23/24 aufeinander. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Anstoß, Übertragung im TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

SPORTSCHAU: Holstein Kiel will Magdeburg und den Heimfluch besiegenDie Schleswig-Holsteiner möchten heute vieles besser machen als im Duell gegen den FCM im August.

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Fünf Polizisten bei Auseinandersetzungen in Kiel verletztAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

