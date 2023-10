VfL Osnabrück geht in Fürth unter: Ein Auftritt, der Angst macht

auf direktem Weg in die Drittklassigkeit zurückgehen. Das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger wirkte im Gastspiel bei den Franken, die gerade einmal von Rang 14 aus in die Partie gegangen waren, erschreckend hilflos und, ja, überfordert und bleibt in der Tabelle Vorletzter.machten die Lila-Weißen auch in Fürth ihren mitgereisten Fans schon zu Beginn nicht viel Hoffnung, dass es besser laufen könnte.

Mit einem Doppelschlag beseitigten die Gastgeber bald darauf die letzten, minimalen Zweifel am Sieg: Dickson Abiama (74.) und Tim Lemperle (75.) sorgten für eine 4:0-Führung. Für die Osnabrücker und ihre Fans war der Schlusspfiff wie eine Erlösung. Es war eine Vorstellung, die wohl auch zu Diskussionen um Trainer Schweinsteiger führen könnte.Urbig - G. Jung (64. M. Dietz), Michalski, Itter - Asta, R. Wagner (79. Petkow), Green, Haddadi - Hrgota (74.

Eintracht Braunschweig empfängt heute Abend Düsseldorf - seien Sie im Livecenter mit Audio-Vollreportage dabei. Wegen Verkehrschaos hat das Spiel später begonnen.

