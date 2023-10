VfL Bochum verspielt Führung gegen Mainz

Gegen den Tabellenletzten Mainz verspielt der VfL gleich zwei Mal eine Führung, spielt am Ende nur 2:2 und verpasst damit den langersehnten ersten Saisonsieg. Kuriose Szene in der 54. Minute! VfL-Athletiktrainer Klaus Luisser (einer von Letschs Co-Trainern) greift ungeschickt ins Spiel ein, berührt den Ball bevor er die Torauslinie überschreitet. Schiedsrichter Patrick Ittrich zeigt ihm die Gelbe Karte.▶︎ 3. Minute: Weltklasse-Reflex von Zentner. Der Mainz-Keeper pariert eine Direktabnahme von Bernardo aus acht Metern. Danach ist das Spiel fahrig. Fehler auf beiden Seiten, viele Foulspiele. ▶︎ 18. Minute: Schlotterbeck wird im Strafraum von da Costa gefoult. Ittrich entscheidet nach Video-Studium auf Elfmeter Bochum. Der Ex-Mainzer Stöger verwandelt sicher. Wermutstropfen der 1. Halbzeit aus VfL-Sicht: Innenverteidiger Ordets muss nach 31 Minuten verletzt raus. Der Oberschenkel. Mainz wechselt vor der Pause sogar doppelt. Bell muss verletzt raus und Kohr ist Rot-gefährdet. In der Pause kommt dann auch noch Barkok für den schwachen Ajorque. Für den verdienten Ausgleich braucht Mainz aber Bochumer Schützenhilfe. Ein Schlotterbeck-Eigentor sorgt für kurze Mainzer Hoffnung.▶︎ 82. Minute: Wieder steht Bochums Abwehrchef im Mittelpunkt. Schlotterbeck wuchtet einen Stöger-Eckball zum 2:1 ins To Weiterlesen:

