VfL Bochum verspielt Führung gegen Mainz

Gegen den Tabellenletzten Mainz verspielt der VfL gleich zwei Mal eine Führung. Ein Last-Second-Tor verhindert den langersehnten ersten Saisonsieg. Am Ende heißt es nur 2:2. Was für ein VfL-Drama. Kuriose Szene in der 54. Minute! VfL-Athletiktrainer Klaus Luisser (einer von Letschs Co-Trainern) greift ungeschickt ins Spiel ein, berührt den Ball bevor er die Torauslinie überschreitet. Schiedsrichter Patrick Ittrich zeigt ihm die Gelbe Karte.Weltklasse-Reflex von Zentner. Der Mainz-Keeper pariert eine Direktabnahme von Bernardo aus acht Metern. Danach ist das Spiel fahrig. Fehler auf beiden Seiten, viele Foulspiele.Schlotterbeck wird im Strafraum von da Costa gefoult. Ittrich entscheidet nach Video-Studium auf Elfmeter Bochum. Der Ex-Mainzer Stöger verwandelt sicher. Wermutstropfen der 1. Halbzeit aus VfL-Sicht: Innenverteidiger Ordets muss nach 31 Minuten verletzt raus. Der Oberschenkel. Mainz wechselt vor der Pause sogar doppelt. Bell muss verletzt raus und Kohr ist Rot-gefährdet. In der Pause kommt dann auch noch Barkok für den schwachen Ajorque.Für den verdienten Ausgleich braucht Mainz aber Bochumer Schützenhilfe. Ein Schlotterbeck-Eigentor sorgt für kurze Mainzer Hoffnung.Wieder steht Bochums Abwehrchef im Mittelpunkt. Schlotterbeck wuchtet einen Stöger-Eckball zum 2:1 ins To

