VfL Bochum und FSV Mainz 05 trennen sich mit 2:2 Unentschieden

Der VfL Bochum und der FSV Mainz 05 trennen sich am Freitagabend am 9. Spieltag in Vonovia Ruhrstadion mit 2:2 Unentschieden. Bochum war im ersten Durchgang über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft und ging folglich verdient mit einer Führung in die Pause. Etwas überraschend sorgte Mainz für den Ausgleich, auf den Bochum jedoch eine Antwort parat hatte. Mit dem Schlusspfiff gelang Mainz dann doch noch der schmeichelhafte Lucky Punch. In Summe war der VfL reifere und gefährlichere Mannschaft, wurde im zweiten Durchgang aber zu passiv. Damit bleiben beide Teams im Tabellenkeller stecken Weiterlesen:

SPORTBILD »

Bundesliga live: VfL Bochum - FSV Mainz 05Der 9. Spieltag in der Bundesliga-Saison 2023/24 startet. Am Freitagabend trifft Mainz 05 im Keller-Duell gegen den VfL Bochum. Weiterlesen ⮕

Bundesliga: FSV Mainz punktet in letzter Sekunde beim VfL BochumDer VfL Bochum hat am Freitagabend einen Heimsieg gegen den FSV Mainz denkbar knapp verpasst: Mit der letzten Aktion des Spiels konnten die Gäste doch noch ausgleichen. Weiterlesen ⮕

VfL Bochum und FSV Mainz 05 trennen sich mit 2:2 UnentschiedenDer VfL Bochum und der FSV Mainz 05 trennen sich am Freitagabend am 9. Spieltag in Vonovia Ruhrstadion mit 2:2 Unentschieden. Bochum war im ersten Durchgang über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft und ging folglich verdient mit einer Führung in die Pause. Etwas überraschend sorgte Mainz für den Ausgleich, auf den Bochum jedoch eine Antwort parat hatte. Mit dem Schlusspfiff gelang Mainz dann doch noch der schmeichelhafte Lucky Punch. In Summe war der VfL reifere und gefährlichere Mannschaft, wurde im zweiten Durchgang aber zu passiv. Damit bleiben beide Teams im Tabellenkeller stecken. Weiterlesen ⮕

Bundesliga heute: VfL Bochum - Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & LivestreamDer VfL Bochum 1848 empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können. Weiterlesen ⮕

Mainz 05: Mit Widmer und Guilavogui in der Abwehr zum VfL Bochum?Kriegt Mainz 05 seine Wackel-Abwehr (schon 22 Gegentore) vielleicht mit neuem Personal endlich wieder dicht? Widmer und Guilavogui drängen in die Startelf! Weiterlesen ⮕

Mainz 05 rettet Punkt beim VfL BochumDer FSV Mainz 05 hat im Kellerduell beim VfL Bochum in letzter Sekunde das Remis gerettet. Zum Auftakt des 9. Spieltags gab's ein 2:2. Weiterlesen ⮕