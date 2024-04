VfL Bochum gibt erneut Spiel in der Nachspielzeit aus der Hand

Nicht zum ersten Mal gab der VfL Bochum eine Partie in der Nachspielzeit noch aus der Hand. Nach der phasenweise desolaten Vorstellung beim 1:2 in Köln ist der Trend verheerend.Eigentlich schien der VfL auf dem besten Weg, einen riesigen Schritt im Abstiegskampf zu bewältigen. Trotz mäßiger Vorstellung und ganz schwacher Angriffsleistung führten die Gäste bis weit in die Schlussphase in Müngersdorf mit 1:0 - praktisch mit dem einzigen Torschuss, der in 90 Minuten gelungen war.

Doch wieder einmal kassierte Bochum in den letzten Minuten einer Begegnung empfindliche Nackenschläge und."Der Gegner", resultierte Sportvorstand Patrick Fabian,"war klinisch schon tot. Das ist für uns mehr als eine Niederlage. Ich kann mich nicht daran erinnern, in Summe jemals so verloren zu haben. Es wird sicher ein paar Stunden dauern, um das richtig einzuordnen." Der Schock saß tief bei allen Beteiligten nach diesem erneuten empfindlichen Rückschlag, denn der Trend ist mittlerweile verheeren

