VfL Bochum feiert ersten Saisonsieg gegen Darmstadt

04.11.2023 10:38:00 ZDFheute 2 min.

Zehn Spieltage hat es gedauert, doch am Ende des Kellerduells feiert der VfL Bochum den langersehnten ersten Sieg in der Saison! In einer zähen und von vielen Fouls und Fehlpässen geprägten Begegnung konnten die Hausherren zwar mehr Schüsse auf den Kasten verbuchen, doch die Effizienz machte den Unterschied. Doppelpacker Asano (25./54.) besorgte nach zwei individuellen Fehlern der Lilien die Tore für die Westfalen. Der Aufsteiger zeigte sich kämpferisch und zweikampfintensiv, musste aber zwanzig Minuten in Unterzahl bestreiten, da Fabian Holland nach einer Notbremse vom Platz flog und die Lage in der Defensive alles andere als verbesserte. Bochum konnte das Resultat ohne Probleme über die Zeit bringen. Die Hessen ließen im letzten Drittel das entscheidende Quäntchen Durchsetzungsvermögen vermissen und müssen sich in dieser Hinsicht unbedingt steigern. Bochum legt damit vor für die Konkurrenten im Tabellenkeller, die morgen und am Sonntag ranmüssen. Für heute verabschieden wir uns erstmal und sagen: Gut Kick und Tschau!