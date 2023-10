VfB Stuttgart trifft erneut auf Union Berlin im DFB-Pokal

Nur zehn Tage nach dem souveränen 3:0-Sieg an der alten Försterei trifft der VfB Stuttgart am Dienstagabend (18 Uhr/Sky) im DFB-Pokal erneut auf Krisen-Klub Union Berlin. Obwohl die Mannschaft von Urs Fischer (57) wettbewerbsübergreifend die letzten zehn Spiele verloren hat, warnt Sebastian Hoeneß (41): „Auch wenn Union gerade eine negative Serie hat, ist das immer noch eine richtig gute Mannschaft. Sie werden sicher nicht vor Selbstvertrauen strotzen, aber gewillt sein, jede Chance zu nutzen."Beim 2:3 gegen Hoffenheim erlebte Deniz Undav eine Achterbahn der Gefühle. Das will auch der VfB, der nach sechs Siegen in Serie zuletzt gegen die TSG Hoffenheim (2:3) verlor. Ein großes Thema war zuletzt die fehlende Kaltschnäuzigkeit. Hoeneß sieht das etwas differenzierter, sagt: „Im offensiven Bereich habe ich die Jungs mehr bestärkt als kritisiert. Wir haben viele Chancen herausgespielt, zwei Tore gemacht. Es ging mehr darum, dass wir drei Gegentore bekommen haben. In diesem Bereich waren wir deutlich kritischer." Nachdem der VfB in der letzten Pokalsaison erst im Halbfinale an Eintracht Frankfurt scheiterte (2:3), will Hoeneß mit der ausverkauften Arena im Rücken erneut weit kommen: „Die Hütte wird brennen. Die letzte Pokalsaison hat gezeigt, wie cool dieser Wettbewerb sein kann. Schön, dass die Fans genauso viel Bock darauf haben.

Ex-VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bei VfB-Spiel gegen Hoffenheim gesehenVier Wochen nach seinem Rauswurf bei Ajax Amsterdam ist Ex-VfB- Sport direktor Sven Mislintat (50) wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Mit neuer Frisur (deutlich kürzer) war Mislintat beim Heimspiel des VfB gegen die TSG Hoffenheim (2:3) im Stadion, saß mit seiner Familie eine Reihe hinter dem verletzten Torjäger Serhou Guirassy (27). Nach seinem Aus in Amsterdam hatte es auch in Stuttgart Wirbel gegeben. Der VfB leitete eine Untersuchung ein, ob bei Mislintats Transfers bestimmte Berater bevorzugt behandelt wurden, engagierte dafür eine externe Kanzlei. Das Ergebnis: Alles in Ordnung!Beim 2:3 gegen Hoffenheim erlebte Deniz Undav eine Achterbahn der Gefühle. Vorstands-Boss Alexander Wehrle (48) zu Sky: „Die Untersuchungen im Fall Mislintat sind abgeschlossen. Das externe juristische Gutachten hat keine schadensersatzrelevanten Vorgänge identifiziert.“ Mislintat lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern weiterhin in Stuttgart. Auch die meisten Spieler der aktuellen Mannschaft kennt er noch aus seiner VfB-Zeit (2019 bis 2022). Weiterlesen ⮕

Verletzter Guirassy leidet mit dem VfB StuttgartMit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ist Stuttgarts Top-Torjäger Serhou Guirassy (27/14 Tore) aktuell zum Zuschauen verdammt. Beim 2:3 gegen Hoffenheim litt der Stürmer auf der Tribüne mit. Der Guineer brachte zum Spiel eine jüngere Schwester mit. Zwar war der Stürmer zum ersten Mal in dieser Saison nicht mittendrin. Aber trotzdem voll dabei. Nach einer vergebenen VfB-Torchance schlug er die Hände vors Gesicht. Und auch die Schwester zeigte ihre Emotionen.Den 14-Tore-Stürmer hätte der VfB auf dem Platz gut brauchen können. Ersatzmann Deniz Undav (27) scheiterte mit seinem Elfmeter. Guirassy hat bisher alle seiner fünf Strafstöße in der Bundesliga verwandelt. Weiterlesen ⮕

Fredi Bobic schließt Rückkehr zum VfB Stuttgart ausManager Fredi Bobic hat erklärt, dass er nicht vorhat, zum VfB Stuttgart zurückzukehren, obwohl er immer noch eine gute Beziehung zu seinem Ex-Club hat. Er betonte, dass er die Entwicklung des Vereins mit großer Freude verfolgt. Bobic hat auch Gerüchte über ein Engagement bei RB Leipzig abgelehnt. Weiterlesen ⮕

Bobic schließt Rückkehr zum VfB Stuttgart ausManager Fredi Bobic hat betont, dass er aktuell nicht vorhat, zum VfB Stuttgart zurückzukehren. Er habe zwar einen guten Draht zu seinem Ex-Club, aber eine Rückkehr sei nicht geplant. Auch Gerüchte über ein Engagement bei RB Leipzig dementierte er. Weiterlesen ⮕

Bobic schließt Rückkehr zum VfB Stuttgart ausFredi Bobic, der ehemalige Sport vorstand von Hertha BSC, schließt eine Rückkehr zum VfB Stuttgart aus. Er freut sich über die Entwicklung des Vereins, plant aber aktuell nicht, dorthin zurückzukehren. Auch Gerüchte über ein Engagement bei RB Leipzig dementiert er. Weiterlesen ⮕

Bobic schließt Rückkehr zum VfB Stuttgart ausFredi Bobic, der ehemalige Sport vorstand von Hertha BSC, schließt eine Rückkehr zum VfB Stuttgart aus. Er betont jedoch seine Verbundenheit zum Verein und verfolgt die Entwicklung mit Freude. Gerüchte über ein Engagement bei RB Leipzig dementiert er. Weiterlesen ⮕