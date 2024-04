VfB Stuttgart punktgleich mit Bayern München

60 Punkte , ein neuer Auswärts- und ein eingestellter Torrekord: Für den VfB Stuttgart läuft es weiterhin rund. Dennoch übt sich Trainer Sebastian Hoeneß noch in Zurückhaltung, genauso wie Sport direktor Fabian Wohlgemuth.Punktgleich mit dem FC Bayern München - nach 28 Bundesliga -Spieltagen? Wer dieses Szenario vor der Saison vorausgesagt hatte, darf sich selbst auf die Schultern klopfen.

Denn in der Tat rangiert der VfB Stuttgart nach dem 1:0 in Dortmund mit famosen 60 Punkten gleichauf mit dem Rekordmeister und hat das Champions-League-Ticket als gefestigter Tabellendritter allmählich unmittelbar vor Augen.auf das nahende Königsklassenticket angesprochen wurde, zeigte sich allerdings direkt zurückhaltend."Das glaube ich nicht", sagte der Coach über die These, mit so vielen Zählern quasi nicht mehr aus den Top 4 stürzen zu können. Hoeneß erkannte im Dreier allerdings einen"brutal wichtigen Schritt - ganz, ganz klar. Wir haben 60 Punkte." Aber:"Die werden dieses Jahr nicht reiche

Vfb Stuttgart Bayern München Bundesliga Champions-League Punkte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

VfB Stuttgart: Ultra-Ärger beim VfB: Stimmungsboykott in StuttgartTrotz voller Hütte war es zu Beginn ganz leise! Im Landesduell mit Aufsteiger Heidenheim gab es in der Stuttgarter MHPArena zu Beginn einen Stimmungsboykott.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Trotz Dämpfer gegen Heidenheim: Überholt der VfB sogar noch Bayern?Die Aufholjagd wurde vorerst gestoppt! Im Landesduell mit Aufsteiger Heidenheim (3:3) ließ der VfB Stuttgart Punkte liegen - und wird dennoch Vizemeister?

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Auswärtssieg in Dortmund: VfB Stuttgart jetzt punktgleich mit dem FC Bayern MünchenDie Profis des VfB Stuttgart genossen ihre Rolle als Partycrasher vor schwer enttäuschten BVB-Fans. Die Schwaben feierten im Topspiel der Fußball-Bundesliga ein 1:0 (0:0) beim Champions-League-Rivalen Borussia Dortmund, der jetzt um die Qualifikation für die Königsklasse bangen muss.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Hildebrand rät VfB-Star zu VerbleibDer VfB Stuttgart spielt eine überragende Saison. Timo Hildebrand hat für einen Star einen Rat.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Duo begeistert: Hat der VfB den besten Flügel der Liga?Links läuft‘s! Der VfB hat mit Guirassy einen echten Knipser im Sturmzentrum. Aber er wird auch von den Flügeln gefüttert. BILD schaut auf die linke Seite.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

VfB Stuttgart live im Ticker bei TSG 1899 Hoffenheim - VfB dominiert in Hoffenheim im LivetickerHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart live am 16/03/2024. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »