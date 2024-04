VfB Stuttgart plant Kader für neue Saison

Beim Bundesligisten VfB Stuttgart laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Aller Voraussicht nach wird der Tabellendritte in der Champions League starten, die Teilnahme an der Europa League ist fast schon sicher. Dennoch soll der Kader laut Trainer Sebastian Hoeneß nicht unnötig aufgebläht werden. 'Man kann davon ausgehen, dass wir einen dritten Wettbewerb spielen. Das musst du natürlich berücksichtigen. Es kommen mindestens sechs Spiele dazu, hoffentlich acht.

Das heißt aber nicht, dass wir einen Riesenkader stellen werden. Es muss eine gute Mischung sein', sagte Hoeneß vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund mit Blick nach vorne. Drei Transfers bereits fixMit dem VfB werden unter anderem bereits Justin Diehl vom 1. FC Köln, Yannick Keitel vom SC Freiburg und Nick Woltemade von Werder Bremen in Verbindung gebracht. Zu den Namen werde er sich 'nicht groß äußern', so Hoene

Vfb Stuttgart Neue Saison Kader Champions League Europa League Sebastian Hoeneß

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

VfB Stuttgart plant Kader für neue SaisonBeim Bundesligisten VfB Stuttgart laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Trainer Sebastian Hoeneß möchte den Kader nicht unnötig aufblähen, obwohl die Teilnahme an der Champions League und Europa League wahrscheinlich ist.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Ultra-Ärger beim VfB: Stimmungsboykott in StuttgartTrotz voller Hütte war es zu Beginn ganz leise! Im Landesduell mit Aufsteiger Heidenheim gab es in der Stuttgarter MHPArena zu Beginn einen Stimmungsboykott.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Bushido und Capital Bra beim VfB in der KabineFrüher hörten sie französischen Hip-Hop. Doch seitdem Jamie Leweling für die Musik in der VfB-Kabine zuständig ist, läuft viel Deutsch-Rap.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: So schlagen sich die Ex-VfB-Stars im AuslandIn den vergangenen Jahren haben den VfB Stuttgart zahlreiche Leistungsträger verlassen. Wie schlagen sie sich im Ausland? BILD gibt einen Überblick!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

VfB Stuttgart live im Ticker bei TSG 1899 Hoffenheim - VfB dominiert in Hoffenheim im LivetickerHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart live am 16/03/2024. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Duo begeistert: Hat der VfB den besten Flügel der Liga?Links läuft‘s! Der VfB hat mit Guirassy einen echten Knipser im Sturmzentrum. Aber er wird auch von den Flügeln gefüttert. BILD schaut auf die linke Seite.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »