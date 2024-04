VfB Stuttgart gewinnt 3:0 gegen Eintracht Frankfurt

Der VfB Stuttgart gewinnt das Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0. Die erste Halbzeit war besonders stark und der Rest des Spiels wurde im Verwaltungsmodus erledigt. Das Spiel fand mit einer neuen Haupttribüne statt und die Zuschauer waren begeistert. Die Stuttgarter hatten in den ersten Minuten die Kontrolle über das Spiel und erzielten in der elften Minute das erste Tor. In der 17. Minute folgte ein weiteres Tor und die Stuttgarter führten mit 2:0. Ein perfekter Start für die Stuttgarter.