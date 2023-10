VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin : | 2. Runde

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. headtopics.com

Ex-VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bei VfB-Spiel gegen Hoffenheim gesehenVier Wochen nach seinem Rauswurf bei Ajax Amsterdam ist Ex-VfB-Sportdirektor Sven Mislintat (50) wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Mit neuer Frisur (deutlich kürzer) war Mislintat beim Heimspiel des VfB gegen die TSG Hoffenheim (2:3) im Stadion, saß mit seiner Familie eine Reihe hinter dem verletzten Torjäger Serhou Guirassy (27). Nach seinem Aus in Amsterdam hatte es auch in Stuttgart Wirbel gegeben. Der VfB leitete eine Untersuchung ein, ob bei Mislintats Transfers bestimmte Berater bevorzugt behandelt wurden, engagierte dafür eine externe Kanzlei. Das Ergebnis: Alles in Ordnung!Beim 2:3 gegen Hoffenheim erlebte Deniz Undav eine Achterbahn der Gefühle. Vorstands-Boss Alexander Wehrle (48) zu Sky: „Die Untersuchungen im Fall Mislintat sind abgeschlossen. Das externe juristische Gutachten hat keine schadensersatzrelevanten Vorgänge identifiziert.“ Mislintat lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern weiterhin in Stuttgart. Auch die meisten Spieler der aktuellen Mannschaft kennt er noch aus seiner VfB-Zeit (2019 bis 2022). Weiterlesen ⮕

Fredi Bobic schließt Rückkehr zum VfB Stuttgart ausManager Fredi Bobic hat erklärt, dass er nicht vorhat, zum VfB Stuttgart zurückzukehren, obwohl er immer noch eine gute Beziehung zu seinem Ex-Club hat. Er betonte, dass er die Entwicklung des Vereins mit großer Freude verfolgt. Bobic hat auch Gerüchte über ein Engagement bei RB Leipzig abgelehnt. Weiterlesen ⮕

Verletzter Guirassy leidet mit dem VfB StuttgartMit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ist Stuttgarts Top-Torjäger Serhou Guirassy (27/14 Tore) aktuell zum Zuschauen verdammt. Beim 2:3 gegen Hoffenheim litt der Stürmer auf der Tribüne mit. Der Guineer brachte zum Spiel eine jüngere Schwester mit. Zwar war der Stürmer zum ersten Mal in dieser Saison nicht mittendrin. Aber trotzdem voll dabei. Nach einer vergebenen VfB-Torchance schlug er die Hände vors Gesicht. Und auch die Schwester zeigte ihre Emotionen.Den 14-Tore-Stürmer hätte der VfB auf dem Platz gut brauchen können. Ersatzmann Deniz Undav (27) scheiterte mit seinem Elfmeter. Guirassy hat bisher alle seiner fünf Strafstöße in der Bundesliga verwandelt. Weiterlesen ⮕

TSG Hoffenheim gewinnt gegen VfB StuttgartTSG Hoffenheim gewinnt mit 3:2 gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga. Weiterlesen ⮕

TSG 1899 Hoffenheim zwingt VfB Stuttgart in die KnieDer VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren des VfB, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Weiterlesen ⮕

Bobic schließt Rückkehr zum VfB Stuttgart ausFredi Bobic, der ehemalige Sportvorstand von Hertha BSC, schließt eine Rückkehr zum VfB Stuttgart aus. Er freut sich über die Entwicklung des Vereins, plant aber aktuell nicht, dorthin zurückzukehren. Auch Gerüchte über ein Engagement bei RB Leipzig dementiert er. Weiterlesen ⮕