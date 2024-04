VfB Lübeck spielt 0:0 gegen SC Verl

Der VfB Lübeck kann auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer nicht gewinnen. Beim 0:0 gegen den SC Verl konnten sich die Norddeutschen bei der mangelnden Chancenverwertung der Gäste bedanken. drei Veränderungen in seiner Startaufstellung vor. Löhden, Sternberg und Eleme durften sich von Beginn an zeigen, dafür mussten Akono, Reddemann und Hauptmann auf der Bank Platz nehmen. stellte Verl- Trainer Alexander Ende zweimal um.

Müller stand anstelle von Unbehaun im Tor und Paetow übernahm den Platz von Mikic in der Innenverteidigung.Die Gäste begannen spielfreudig und drückten die Lübecker tief in die eigene Hälfte. Die Überlegenheit konnte Verl aber nicht ausnutzen. Chancen waren allerdings reichlich vorhanden. Stöckers Direktschuss (4.) und Bengers Abschluss (13.) nach Standardsituationen flogen knapp am Tor vorbei. Lokotsch wurde beim Schuss aus kurzer Distanz noch gestört, so konnte Stein parieren (12.

