Vettel weiterhin schnellster Fahrer in Barcelona

Sebastian Vettel war auch zur Halbzeit des zweiten Testtage s in Barcelona der Schnellste. Viel zu bedeuten hat das alles allerdings nichts, wie er betonte. Sebastian Vettel ist gut gelaunt. Nach eineinhalb Tagen Testzeit in Barcelona ist es natürlich noch viel zu früh, irgendwelche Prognosen abzugeben, auch wenn die Formel-1 -Fans diese natürlich gerne hätten. Vor allem im Hinblick auf eine drohende Langeweile bei einer erneuten Dominanz der Mercedes-Silberpfeile.

Nach seiner Bestzeit am Montag war der Heppenheimer auch am Dienstagmittag zur Halbzeit des zweiten Tages der Schnellste. Aber klar: Der viermalige Weltmeister stapelt verständlicherweise noch tief. «Es ist noch ein bisschen früh. Aber das erste Gefühl war gut. Und das ist zunächst auch das Wichtigste: Dass man sich wohlfühlt und dass man mit dem Auto spielen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich der Kapitän bin und das Auto macht, was ich möchte», sagte Vette

