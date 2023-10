Vettel-Strafe: FIA urteilt heute, Hilfe von Ricciardo

Um 14.15 Uhr an diesem Trainings-Freitag trat Ferrari-Sportchef Laurent Mekies bei der Rennleitung an. Die Rennkommissare hatten nur etwas mehr als eine halbe Stunde Zeit, um zu entscheiden – soll der Fall Vettel aus Kanada frisch aufgerollt werden? Ferrari hat bereits angekündigt: «Wir sagen dazu nichts, wir überlassen das ganz der FIA.» Ein FIA-Sprecher sagt dazu nur: «Wir werden heute noch informieren, ob der Fall weitergezogen wird oder nicht.

Falls nein, ist das Verfahren zu Ende. Falls ja, wird der ganze Fall neu betrachtet und nicht nur Ferrari angehört, sondern auch Vertreter von Mercedes, samt der Superstars Vettel und Hamilton. Ein Formel-1-Fahrer nach dem anderen stärkt inzwischen Sebastian Vettel den Rücken. Die meisten GP-Asse sind von der Strafe für den Ferrari-Star in Kanada irritiert bis empört. Der Tenor lautet: «Man hatte uns zugesichert, dass wir 2019 mit härteren Bandagen kämpfen dürfen. Da passt die Fünfsekundenstrafe für Vettel in Montreal nicht ins Bild.

Daniel Ricciardo ist neben Sebastian Vettel bei Red Bull Racing gefahren. Er weiss, wie der Heppenheimer tickt. Und Ricciardo hat in Monaco am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn ein Fahrer vor einem von der Bahn gerät, auf die Strecke zurückkehrt und einem den Weg verwehrt. Stichwort Monaco 2016, Tatort Hafenschikane. Das Wesentliche dabei: Der Mercedes-Star quetschte nach dem Geradeausrumpeln in der Schikane den damaligen RBR-Fahrer Ricciardo rechts an die Leitschiene. headtopics.com

Daniel meint nun im Fahrerlager des Circuit Paul Ricard: «Wenn Vettel in Kanada Hamilton in die Mauer gedrückt hätte, dann würde ich die Situation anders sehen. Aber die normale Linie sowohl von Hamilton als auch von Vettel, der auf die Strecke zurückkehrte, musste zwangsläufig zum fast gleichen Punkt führen. Ich meine, die beiden kämpften um den Sieg. Ich finde sogar, Vettel hätte seinem Gegner das Leben erheblich schwerer machen können.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Russell nach Strafe: FIA muss uns Fahrer vor uns selbst schützenGeorge Russell kassierte in Austin wieder einmal eine Fünf-Sekunden-Strafe - und fordert nun selbst, dass die FIA bei solchen Fällen in Zukunft härter durchgreifen soll Weiterlesen ⮕

FIA-Gala: Vettel offiziell geehrtTrotz eines Problems bei der Einreise nach Istanbul durfte Sebastian Vettel an der FIA-Gala zum dritten Mal in Serie die offizielle Weltmeister-Auszeichnung entgegennehmen. Weiterlesen ⮕

Mehr Werbung bei Suchmaschine: Drohen Google 27 Milliarden Euro Strafe?Google schraubt das Anzeigengeschäft hoch. Schlechte Nachrichten für Verbraucher. Die EU könnte hart durchgreifen. Weiterlesen ⮕

Reifenwechsel-Drama um Kimi Räikkönen: FIA reagiert​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Lose Räder an den Hass-Rennwagen in Australien, ein verletzter Mechaniker bei Ferrari in Bahrain – was macht eigentlich die FIA? Weiterlesen ⮕

George Russell: FIA sollte über härtere Strafen nachdenkenGeorge Russell kassierte in Austin wieder einmal eine Fünf-Sekunden-Strafe - und fordert nun selbst, dass die FIA bei solchen Fällen in Zukunft härter durchgreifen soll Weiterlesen ⮕

Wettskandal: Italien-Verband mit Mega-Strafe gegen TonaliDer italienische Fußballverband hat Sandro Tonali infolge des Wettskandals für zehn Monate gesperrt. Am Mittwoch stand er noch gegen Borussia Dortmund auf dem Platz. Weiterlesen ⮕