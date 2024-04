Vettel gewinnt das Rennen in perfektem Wochenende

erlebte das beinahe perfekte Wochenende . Pole Position und Sieg , nur die schnellste Runde verlor er kurz vor dem Ende noch an Teamkollege Mark Webber.

Der Start war für Vettel eine enge Geschichte: «Plötzlich sah ich den Schatten des Silberpfeils links neben mir, aber ich hatte die Innenbahn, das war mein Vorteil. Ich hab mich dann darauf konzentriert, jede Runde so schnell wie möglich zu fahren und einen Vorsprung aufzubauen» Was ihm gelang, er sollte die Führung nicht mehr abgeben.

Den Re-Start fürchtete er nicht: «Ich hatte ja noch den Renault von Grosjean zwischen mir und Trulli, deshalb machte ich mir keine grossen Sorgen.» Nach dem Sieg in Japan muss der Red Bull-Pilot in den verbleibenden beiden Rennen 17 Punkte mehr holen als Jenson Button, um Weltmeister zu werden. Ein schwieriges Unterfangen. Der Heppenheimer sieht es gelassen: «Es kann alles passieren, das hat man vor zwei Jahren gesehen. Wir müssen bei den beiden kommenden Rennen genau das Gleiche machen wie hier und abwarten, was die anderen tun!»Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr.

Vettel Rennen Wochenende Sieg Pole Position

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sebastian Vettel: «Fragezeichen ist das Rennen»Zweites Abschlusstraining 2013, zweite Pole-Position für Vettel: «Jetzt müssen wir unser Tempo im Rennen umsetzen.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Kai Huckenbeck: Erste Rennen am Wochenende in PolenKai Huckenbeck bereitet sich auf seine erste Saison als Stammfahrer im Speedway-GP vor. Nach ersten Trainings geht es am Wochenende für das deutsche Aushängeschild in die ersten Wettkämpfe.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sebastian Vettel spricht bei Sky über seine Zukunft, Hamilton & Red BullÜber eine Rückkehr von Sebastian Vettel in die Formel 1 wird immer wieder spekuliert. Im Gespräch mit Sky bestätigte der viermalige Weltmeister nun, dass es Gespräche mit Mercedes-Chef Toto Wolff bezüglich der Hamilton-Nachfolge gegeben hat.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Sebastian Vettel spricht bei Sky über seine Zukunft, Hamilton & Red BullÜber eine Rückkehr von Sebastian Vettel in die Formel 1 wird immer wieder spekuliert. Im Gespräch mit Sky bestätigte der viermalige Weltmeister nun, dass es Gespräche mit Mercedes-Chef Toto Wolff bezüglich der Hamilton-Nachfolge gegeben hat.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Vettel über den Singapur GP und Marko über das RennenSebastian Vettel spricht über seine Erwartungen für das Rennen in Singapur und Red-Bull-Berater Dr. Helmut Marko gibt Einblicke in den kommenden Grand Prix.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sebastian Vettel: «Vielleicht sogar sieben Motoren»Wieder Probleme mit der Antriebseinheit von Renault: Formel-1-Champion Sebastian Vettel ist entlang des Kurses von Spa-Francorchamps zum Zuschauen gezwungen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »