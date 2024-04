Verzögerungen beim neuen Schützenpanzer Puma

Er sollte der ganze Stolz des Heeres sein: der neue Schützenpanzer Puma . Doch ausgerechnet bei diesem Vorzeige-Rüstungsprojekt reiht sich eine Panne an die andere. Aber komplett funktionsfähig für den Kriegsfall sind die Schützenpanzer dummerweise nicht. Hersteller Rheinmetall rüstet die Fahrzeuge gerade Stück für Stück auf den Konstruktionsstand S1 nach, damit sollen sie gefechtstauglich gemacht werden. Allerdings kommt das nicht richtig voran.

Bis Dezember sollte Rheinmetall der Bundeswehr 15 Pumas S1 übergeben. Mitte März meldete das dem Parlament Verzögerungen. Das Ministerium soll den Abgeordneten versprochen haben, dass der Rüstungskonzern für die Verzögerung nun Vertragsstrafe zahlen müsse. Jetzt, Anfang April, sind die zugesagten Pumas immer noch nicht da. Das Ministerium zu BILD: „Die Bundeswehr hat bisher zehn Puma S1 von der Industrie abgenommen.“ Also gerade mal zwei Dritte

