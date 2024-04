Verzögerung bei der Magnetschwebebahn zwischen Tokio und Nagoya

Der Rücktritt eines Provinzpolitikers wirft ein Schlaglicht darauf, dass das ehrgeizigste Bahnprojekt der Welt im wahren Wortsinne im Untergrund steckengeblieben ist.

Fast die gesamte Maglev-Strecke zwischen Tokio und Nagoya verläuft in Tunneln - hier ein Abschnitt in Kawasaki.Diese Nachricht erschüttert Japan: Die Magnetschwebebahn auf der Strecke zwischen Tokio und Nagoya, auf Japanisch Chuo Shinkansen genannt, geht statt 2027 erst 2034 in Betrieb. Das bedeutet: Die Magnetbahn wird mit sieben Jahren Verspätung auf den 286 Kilometern zwischen den beiden Metropolen verkehren.

Für die Verzögerung machte Japan Railways Central fast ausschließlich den Gouverneur der Präfektur Shizuoka verantwortlich. Heita Kawakatsu eignete sich perfekt als Sündenbock: Er blockiert seit zehn Jahren den Tunnelbau für die Magnetbahn auf dem kurzen Streckenabschnitt durch seine Präfektur, weil die Bauarbeiten im Untergrund die Quelle des Flusses Oi und damit dessen Wassermenge erheblich beeinträchtigen werden.

Kaum hatte JR Central die Verzögerung bekannt gegeben, keimte jedoch frische Hoffnung auf, dass die Baugenehmigung doch noch erteilt und die Strecke damit schneller fertig gebaut werden könnte. Denn völlig unerwartet will Kawakatsu seinen Posten als Gouverneur im Juni vorzeitig räumen. Die Neuwahl findet voraussichtlich schon Ende Mai statt.

Genauso gut hätte Kawakatsu die Vorwürfe des Bahnbetreibers auch einfach zurückweisen können. Denn auch ohne den Tunnel durch Shizuoka wird die Maglev-Strecke niemals bis 2027 fertig. Andere Tunnelabschnitte liegen zeitlich noch mehr zurück, woanders verzögern Klagen den Start. Trotz des Rücktritts von Kawakatsu besteht also kein Grund zur Hoffnung, dass die Magnetbahn doch vor 2034 zu rasen beginnt.

