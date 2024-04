Verwirrung um neues Sammelalbum zur Fußball-EM

Fußball -Fans können wieder Sticker sammeln. Das Heft für die EM sorgt aber für Verwunderung. Das neue Sammelalbum mit Klebebildern zur Fußball -EM von Panini -Nachfolger Topps hat für Verwirrung gesorgt. Wer das seit kürzlich erhältliche Sticker -Album in der Hand hält, sucht einige Stars wie Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer, Kylian Mbappé und Toni Kroos auf den Seiten ihrer Teams vergeblich.

'Das ist darauf zurückzuführen, dass der frühere Sticker-Partner des Turniers bestimmte Teile der Kollektion zum Nachteil der Fans blockiert hat', teilte ein Sprecher des amerikanischen Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur mit. Das bedeutet, dass Topps die Bildrechte an Fotos einzelner Spieler und Wappen nicht hat. Der Vorgänger Panini wollte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu lizenzrechtlichen Fragen äußer

Fußball EM Sammelalbum Sticker Panini Topps Verwirrung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußball: Als das Saarland fast das Wunder von Bern verhinderte​Saarland gegen Deutschland. 70 Jahre ist dieses historische Fußball-Duell im Saarbrücker Ludwigsparkstadion bereits her. Politisch wie sportlich eine brisante Partie. Bei einem Sieg hätte der Underdog von der Saar einen späteren historischen deutschen Triumph verhindern können.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »