Verwirrung um Deniz Undav: Brighton-Trainer erwartet Stuttgarter Torjäger im Sommer zurück

Im vergangenen Sommer legte er Deniz Undav einen Wechsel nahe, jetzt sorgt Roberto de Zerbi für Verwirrung. Brighton s Trainer erwarte den Stuttgarter Torjäger im Sommer zurück. Sebastian Hoeneß hat andere Pläne.im Trikot des VfB Stuttgart ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Der im vergangenen Sommer für rund 700.000 Euro von Brighton Hove & Albion ausgeliehene Stürmer hat sich bei den Schwaben zum Nationalspieler und zu einem der begehrtesten Angreifer Europas entwickelt.

Mit starken Leistungen sowie 15 Toren und acht Vorlagen, also 23 Torbeteiligungen in ebenso vielen Bundesligaspielen, ist der 27-Jährige, der vor knapp vier Jahren noch in der 3. Liga für den SV Meppen spielte, begehrt wie nie zuvor.Was die Stuttgarter bisher eher beiläufig interessiert hat. Ausgestattet mit einer Kaufoption für den Torjäger, laufen bei ihnen die Planungen, wie man Undav, fest verpflichten kan

