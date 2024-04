Verwirrung bei Instagram

Mit ihrem Instagram-Post zum Ostersonntag hat Prinzessin Madeleine (41) bei ihren Followerinnen und Followern für leichte Verunsicherung gesorgt. Weil sie auf dem Foto nur mit ihren beiden Töchtern Prinzessin Leonore (10) und Prinzessin Adrienne (6) zu sehen war, fragten sich viele Fans der schwedischen Royal-Familie, wo denn ihr Ehemann Chris O'Neill (49) sowie Sohn Prinz Nicolas (8) abgeblieben seien.

Zudem wunderten sich viele Kommentatoren über das unglückliche Gesicht von Leonore sowie Madeleines eigenes Gesicht, das einige für seltsam beleuchtet hielten. Zumindest über den Verbleib der männlichen Familienmitglieder ließ Madeleine ihre Instagram-Followerschaft nicht lange im Unklaren. In ihrer Instagram-Story postete sie am Dienstag (2. April) ein Foto, das Chris O'Neill sowie Prinz Nicolas von hinten Arm in Arm barfuß beim Strandspaziergang zeigt

