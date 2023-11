Verurteilter Mörder weiterhin auf der Flucht

Trotz großer Fahndung ist ein in Baden-Württemberg verurteilter Mörder weiter auf der Flucht. Es gebe keine Neuigkeiten, sagte ein Sprecher der Polizei Pforzheim am Samstagvormittag. Nähere Angaben zur Fahndung und zu Hinweisen aus der Bevölkerung wollte er nicht machen. Der 43 Jahre alte Aleksandr P. war am Montag während eines bewachten Ausflugs in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen. Eigentlich verbüßt der Deutsch-Kasache eine Haftstrafe im Gefängnis Bruchsal

. Er war im Jahr 2012 wegen Mordes vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dabei war zwar die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden, eine sogenannte Sicherungsverwahrung wurde dagegen nicht angeordnet.Nach Angaben des Landeskriminalamts in Stuttgart vom Freitag gingen Ermittler zuletzt rund 50 Hinweisen nach. Darunter seien auch Aussagen von Zeugen, die den flüchtigen Mörder gesehen haben wollen. Es werde in alle Richtungen und teils auch verdeckt ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Montag hielt P. sich im Bereich des Baggersees in Germersheim – rund 30 Kilometer von Bruchsal entfernt – auf. Er sollte seine Frau und seine Kinder unter Aufsicht zweier JVA-Beamter treffen. P. konnte trotz elektronischer Fußfessel in ein Waldstück entkommen. Die Fußfessel wurde wenig später im Stadtgebiet von Germersheim gefunden.Auf diesem Gerät weiterlese

:

