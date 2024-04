Verurteilter Betrüger beantragt erneut Strafaufschub

Tritt der Hauptschuldige für den Abrechnungsbetrug eines früheren Bönener Pflegedienst es seine Haft an? Es sieht nicht danach aus.

Bönen - „Seit Donnerstag liegt ein neuer Antrag des Verurteilten auf Strafaufschub aus medizinischen Gründen bis wenigstens Mitte Mai 2024 vor, über den noch nicht entschieden wurde“, teilt Tobias Wendt, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaftzu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden Mitte Januar hätte der Mann laut Vorladung der Justiz zum Verbüßen seiner Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt antreten müssen. Sein Anwalt beantragte jedoch erstmals einen Aufschub, den er mit einem Rückenleiden seines Mandanten begründete, das in der Türkei operiert werden sollte. Dorthin war der Verurteilte bereits mit Zustimmung der Behörden und gegen eine Sicherheitsleistung ausgereist. Am 26. Februar hätte der Bönener nach der ersten Fristverlängerung seine Haftstrafe antreten und in der JVA vorstellig werden müsse

Betrug Pflegedienst Strafaufschub Haftstrafe Rückenleiden

