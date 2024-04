Neue Correctiv - Recherche n zeigen verurteilte AfD-Männer in hohen Ämtern. Zwei Fälle, die fr.de recherchierte, weisen auf ein breiteres Problem der Partei hin.in einer am Freitag (5. April) veröffentlichten Recherche identifizieren. Hinzu kommen demnach zehn Mandatsträger und eine Mandatsträgerin, die entweder in Berufung gegen die Urteile seien oder bei denen der Stand des Verfahrens unklar blieb.

Unter den verurteilten und mutmaßlichen Straftätern sind Bundes- und Landtagsabgeordnete der Partei sowie Funktionäre der „Jungen Alternative“ (JA). Die Jugendorganisation wurde erst kürzlich vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster wehrt sich die AfD gerade gegen die Einstufung der Bundespartei als rechtsextremen Verdachtsfall. © Rüdiger Wölk/Imagozeigen einen Ausschnitt der Gewaltbereitschaft, die in der AfD scheinbar toleriert wir

Afd Correctiv Recherche Verurteilung Partei Straftäter Bundespartei Landtagsabgeordnete Funktionäre Junge Alternative

