Vertrauensschadenpolice: Finlex und R+V mit digitalem Produkt

Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IDOWA: Karwendel-Werke ruft Quark-Produkt wegen falscher Sorte zurückDie Karwendel-Werke rufen eines ihrer Quark-Produkte zurück, da in manchen Packungen die falsche Sorte enthalten sein könnte. Statt 'Exquisa Quark Genuss 0,2% Winter, Bratapfel' könnte die Sorte 'Vanillekipferl' enthalten sein. Dies könnte bei Allergikern und Menschen mit Unverträglichkeiten zu Problemen führen.

Herkunft: idowa | Weiterlesen ⮕

NORDBAYERN: Bayerische Firma ruft Quark-Produkt zurückBuchlohe - Weil durch einen Fehler beim Abfüllen die falsche Sorte in die Packung geraten sein könnte, rufen die Karwendel-Werke eines ihrer Quark-Produkte zurück.

Herkunft: nordbayern | Weiterlesen ⮕

CITYREPORT: Befragung zur Verbesserung der Produkt- und ServicequalitätIm Rahmen einer Befragung werden Mitarbeiter der ViP in den Verkehrsmitteln unterwegs sein, um die Meinungen der Kunden einzuholen und die Produkt- und Servicequalität zu verbessern.

Herkunft: CityReport | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Supermarkt: Aldi senkt zahlreiche Preise in beliebter Produkt-KategorieUnklar bleibt, ob die Änderungen auch im neuen Jahr noch gültig bleiben.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Supermarkt: Hamburger Kult-Produkt könnte knapp werdenIn vielen Supermärkten sind nur noch wenige Produkte der Firma zu finden.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

FOLLOW_THE_G: Elon Musk verkauft limitiertes Tesla-Produkt – der Preis ist ein schlechter WitzNeben dem Auto auch ein Bier kaufen? Tesla macht es möglich und bringt euch das limitierte Tesla-Bier für einen stolzen Preis nach Hause.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen ⮕