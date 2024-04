Vertrauen in deutsche Medien sinkt, Interesse an Nachrichten nimmt ab

Das Vertrauen in die deutsche Medienlandschaft nimmt seit Jahren ab, was zu einem nachlassenden Interesse an nachrichtlichen Inhalten führt. Laut dem Reuters Institute Digital News Report 2023 haben nur noch 52 Prozent der Erwachsenen großes Interesse an Nachrichten, im Vergleich zu 74 Prozent im Jahr 2015. Trotz des sinkenden Vertrauens gelten die ZDF-Sendung 'heute' und der ARD-Klassiker 'Tagesschau' immer noch als beliebteste Nachrichtenformate in Deutschland. Fehler in diesen Formaten werden jedoch bereits als verheerend angesehen, auch wenn es sich um kleine Patzer handelt.