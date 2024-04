Vertrag von Ángel di María bei Benfica Lissabon läuft aus

Der Vertrag von Ángel di María bei Benfica Lissabon läuft am Saisonende aus. Trainer Roger Schmidt würde ihn gerne halten - entschieden ist aber noch nichts. Roger Schmidt würde bei Benfica Lissabon gerne über die aktuelle Saison hinaus mit Fußball -Weltmeister Ángel Di María zusammenarbeiten. Derzeit läuft der Vertrag des 36-jährigen Argentiniers am Saisonende aus. „Dass er immer noch in Topform ist, ist klar. Einen Spieler wie ihn zu behalten, wäre großartig“, sagte der deutsche Trainer.

„Aber ich habe den allergrößten Respekt vor ihm, am Ende wird er seine Entscheidung treffen. Er ist erwachsen und erfahren genug, er wird die Entscheidung mit seiner Familie treffen.“ Di María hatte eine Rückkehr zu seinem Heimatclub Rosario Central nach dieser Saison nie ausgeschlossen. Vor wenigen Tagen aber soll seine Familie dort laut argentinischer Medienberichte Morddrohungen erhalten haben. „Natürlich hat ihn das beeinflusst“, sagte Schmidt nu

Ángel Di María Benfica Lissabon Vertrag Roger Schmidt Fußball

