Versuchte Geldautomatensprengung am SB-Terminal in Vlotho

Die Täter sind offenbar aus unbekannter Ursache davon abgekommen, den Geldautomaten zu sprengen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort, die Straße ist mit Flatterband abgesperrt. Auch der ABC-Zug war alarmiert worden, ist aber mittlerweile abgezogen, da von den Gasflaschen wohl keine Gefahr ausgehen soll. +++Weitere Informationen folgen+++

