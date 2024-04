Verstopfte Abflüsse: Mit diesem Trick lösen Sie das Problem ohne Chemikalien

Egal ob, in der Dusche oder im Waschbecken: Es ist Ihnen sicherlich auch schon passiert, dass das Wasser nicht mehr richtig abgelaufen ist. Mit einem simplen Trick können Sie selbst die hartnäckigsten Verstopfungen lösen – ohne einen Klempner rufen zu müssen. Ist der Abfluss verstopft, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass Haare und andere Schmutzpartikel in den Rohren liegen und nicht mehr weiter gespült werden.

Dann sammelt sich mehr Dreck an, bis der Abfluss dicht ist und im Badezimmer oder der Küche kein Wasser mehr abläuft. Um diesen wieder freizubekommen, können Sie im Drogerie- oder Supermarkt zahlreiche Mittel finden. In den meisten Fällen stecken in den Rohrreinigern allerdings aggressive Chemikalien, die auf Dauer nicht nur schlecht für die Dichtungen und Rohre sind, sondern auch teuer sowie gesundheits- und umweltschädlich sind. Anstelle dessen empfehlen wir haushaltsübliches Spülmittel zu verwende

