Verstöße gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz an der Grenze festgestellt

Verstöße gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz hat die Bundespolizei am Osterwochenende an der Grenze festgestellt. Die Grenzschützer fischten mehrere mutmaßliche Täter ab, die sie deshalb anzeigten. Am Sonntagabend haben Bundespolizisten am Grenzübergang Furth im Wald ein Auto mit deutscher Zulassung kontrolliert. Auf Befragung gaben die drei Fahrzeuginsassen an, mehrere Tage in Tschechien beim 'Paintball-Spiel' gewesen zu sein.

Die Beamten überprüften das im Kofferraum liegende Equipment. Auf den Waffen war keine Kennzeichnung durch den Hersteller vorhanden. Den deshalb erforderlichen Waffenschein für das Führen der Waffen konnte aber keiner der drei Männer vorlegen. Die Beamten stellten die Waffen sicher. Das Bundespolizeirevier Furth im Wald ermittelt in allen drei Fällen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



idowa / 🏆 34. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Waffen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »