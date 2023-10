Verstappen vorn: Weltmeister mit Bestzeit im ersten Training

Der Red-Bull-Star setzte im ersten freien Training in 1:19,718 Minuten die Bestzeit und akklimatisierte sich schnell an die Höhenluft im stimmungsvollen Autodromo Hermanos Rodriguez.

Auf der noch staubigen Strecke hatte Verstappen knapp eine Zehntelsekunde Vorsprung auf Alexander Albon im Williams. Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der beim Heimrennen einen Befreiungsschlag anpeilt, wurde Dritter. Haas-Pilot Nico Hülkenberg, der am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) seinen 200. Grand Prix in der Formel 1 bestreitet, belegte zwölften Rang.

Die gute Stimmung auf den Rängen teilten in der Session, in der auch Pirelli-Reifen für die kommende Saison getestet wurden, nicht alle Fahrer. Carlos Sainz (Ferrari) meldete Probleme mit der Hydraulik. Rekordweltmeister Lewis Hamilton lag im ersten Einsatz nach der Disqualifikation in Austin/Texas am vergangenen Wochenende über eine Sekunde zurück. headtopics.com

Verstappen würde im Falle eines weiteren Erfolgs am Sonntag den 16. Saisonsieg feiern und damit einen Rekord für die meisten Siege in einer Saison aufstellen.

