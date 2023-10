Verstappen vor Albon im ersten Freien Formel-1-Training in Mexiko

Fünf Rookies bestreiten in Mexiko das erste Freie Training, Oliver Bearman fährt als Bester aus dem Quintett auf Rang 15 - Alexander Albon überrascht im Williams(Motorsport-Total.com) - Im ersten Freien Training zum Grand Prix von Mexiko, bei dem nicht weniger als fünf Stammpiloten für Formel-1-Rookies Platz machen mussten, hat sich Max(Red Bull) in 1:19.718 Minuten die Bestzeit gesichert.

Die fünf Rookies belegten einen Block am Ende des Klassements, unterbrochen nur durch Fernando Alonso (16./Aston Martin/+1,629). Einen Unfall baute keiner, Pech hatte jedoch Theo Pourchaire (Alfa Romeo): Der Franzose konnte nur vier Runden drehen, weil das Drive-by-Wire-System streikte. Somit blieb er als einziger Fahrer ohne Zeit und beendete die Session als 20. und Letzter.

Sainz musste im vierten Gang zurück in die Boxengasse fahren. Ferrari gelang es, eine Lösung zu finden, die es ihm ermöglichte, sein Programm relativ ungehindert fortzusetzen. Charles Leclerc (Ferrari/+0,579) fuhr die fünftschnellste Zeit, nachdem er bei seinen ersten Runs auf der Strecke ein"metallisches Geräusch" bei Vollgas gemeldet hatte. headtopics.com

McLaren und Ferrari belegten die Positionen 4 bis 7 und ließen damit zu Beginn des Wochenendes auch Lewis Hamilton (11./Mercedes/+1,006) hinter sich. Allerdings lagen zwischen Lando Norris auf Rang 4 und Hamilton auf Platz 11 nur 0,487 Sekunden.Dass am Ende kein Mercedes in den Top 10 lag, beunruhigt Teamchef Toto Wolff nicht:"Wir haben viele Teile getestet und Messungen vorgenommen, auch an der Bodenhöhe.

Das gesamte Feld, mit Ausnahme von Oscar Piastri (McLaren/+0,745), hatte im ersten Viertel der Session den C4-Prototypen von Pirelli getestet, bevor sie die Mischungen für den Rest des Wochenendes ausprobierten. Piastri nutzte die ihm zugeteilten Prototypreifen später für seine persönliche Bestzeit, die ihm den sechsten Platz einbrachte. headtopics.com

Weiterlesen:

MST_AlleNews »

Training Mexiko: Verstappen 1., Albon ärgert Pérez​Erstes Training zum Traditions-GP im Autódromo Hermanos Rodríguez: Max Verstappen erzielt Bestzeit, vor Albon und Pérez. Von den Neulingen schneidet Oliver Bearman am besten ab – Rang 15 im Haas. Weiterlesen ⮕

Autodromo Hermanos Rodriguez: F1: Grand Prix von Mexiko (Mexiko-Stadt) 2023Die schönsten Fotos zur Formel 1 beim Mexiko-Grand-Prix 2023 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in der Bildergalerie! Weiterlesen ⮕

Autodromo Hermanos Rodriguez: F1: Grand Prix von Mexiko (Mexiko-Stadt) 2023Die schönsten Fotos zur Formel 1 beim Mexiko-Grand-Prix 2023 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in der Bildergalerie! Weiterlesen ⮕

Weltmeister Max Verstappen: Personenschutz in Mexiko​Der Niederländer Max Verstappen hat im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt schon vier Siege erobert. Red Bull Racing geht auf Nummer sicher: Max wird von Bodyguards begleitet. Weiterlesen ⮕

Mexiko: Weniger Fahrerlager-Karten, Bodyguards für VerstappenWie die Veranstalter des Mexiko-Grand-Prix in der Formel-1-Saison 2023 für mehr Sicherheit sorgen und eine 'viel angenehmere Atmosphäre' als 2022 schaffen wollen Weiterlesen ⮕

GP von Mexiko: Sergio Pérez kritisiert künstliche Rivalität mit Max Verstappen - Heimsieg als 'größter Traum'Sergio Pérez empfindet das Verhältnis zu Max Verstappen als intakt und ärgert sich über die künstlich übersteigerte Rivalität. Weiterlesen ⮕