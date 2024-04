Verstappen siegt in Japan und Mercedes gibt den Titelkampf auf

Verstappen meldet sich eindrucksvoll zurück. Zwei Wochen nach seinem Ausfall in Australien siegt der Formel-1 -Weltmeister in Japan . Er macht es Schumacher nach. Mercedes schreibt den Titel schon ab.Max Verstappen hatte in Suzuka gerade grinsend die nächste Siegertrophäe in die Luft gestemmt, da gab Mercedes -Motorsportchef Toto Wolff den Formel-1 - Titelkampf nach nur vier von 24 Rennen schon wieder auf. „Niemand wird Max dieses Jahr mehr abfangen.

Sein Auto ist spektakulär gut und er fährt spektakulär gut“, sagte Wolff: „Es geht in dieser Saison nur noch darum, wer der Beste vom Rest wird.“ Red-Bull-Star Verstappen setzte sich wie einst Michael Schumacher von 2000 bis 2002 im dritten Jahr nacheinander beim Großen Preis von Japan durch und rast schon früh in der Saison schier unaufhaltsam seiner vierten WM-Trophäe entgege

