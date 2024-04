Verstappen sichert sich Bestzeit im ersten Freien Training in Suzuka

Nach dem Ferrari -Doppelsieg in Melbourne gilt beim Grand Prix von Japan in Suzuka wieder Max Verstappen im Red Bull als Topfavorit , und diesem Anspruch wurde der Weltmeister zumindest im ersten Freien Training am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit) gerecht. Denn Verstappen sicherte sich in Suzuka die Bestzeit in 1:30.056 Minuten, und zwar vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (+0,181 Sekunden).

Dritter wurde Melbourne-Sieger Carlos Sainz (Ferrari/+0,213), der nach seiner Blinddarmoperation eigenen Angaben nach inzwischen wieder zu 100 Prozent fit ist. Auf den Plätzen 4 und 5 landeten die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton, mit 0,474 beziehungsweise 0,487 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Sechster wurde Charles Leclerc (+0,502) im zweiten Ferrari, Siebter Fernando Alonso (+0,543) im Aston Martin. Alle anderen Fahrer hatten bereits mehr als eine Sekunde Rückstand. Auch der japanische Lokalmatador Yuki Tsunoda, der mit 1,174 Sekunden Rückstand Neunter wurde

Verstappen Freies Training Suzuka Ferrari Melbourne Topfavorit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Eurosport_DE / 🏆 89. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FP1 Suzuka: Rote Flagge & Bestzeit von Max VerstappenDie erste freie Trainingsstunde in Suzuka musste nach einem Crash von Williams-Pilot Logan Sargeant für einige Minuten unterbrochen werden. Nach der Zwangspause stellte Max Verstappen die Bestzeit der Session auf.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Bestzeit für Leclerc vor VerstappenMercedes meldete sich zurück nach schwachem Freitag.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Verstappen im freien Training hinter Leclerc - Ferrari auch mit Sainz starkKann McLaren in der kommenden Saison um den Titel kämpfen?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Max Verstappen: Bremsproblem sollte in Suzuka nicht erneut auftretenMax Verstappen ist optimistisch, dass sich sein Melbourne-Ausfall in Suzuka nicht wiederholen wird - Gab es in Australien vorher schon Anzeichen für ein Problem?

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Max Verstappen: Der Schlüssel zum Suzuka-Triumph​In Australien musste Max Verstappen wegen eines Bremsdefekts aufgeben. Sein Vorsprung in der Fahrer-WM auf Charles Leclerc beträgt nur noch vier Punkte. In Japan will Max den dritten Sieg in Folge.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Suzuka: Die Fallen für Verstappen, Hamilton & Co.​Die Formel-1-Piloten fahren nicht aus Zufall so gerne auf der anforderungsreichen Honda-Rennstrecke Suzuka Circuit. Der langjährige Formel-1-Techniker Gary Anderson erklärt, wo die Fallen liegen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »