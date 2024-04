Verstappen in Suzuka vor Perez auf Pole

Der Spanier erklärt, dass man nach den Trainings gewusst habe, dass es 'ein härteres Wochenende' werden würde. Im Qualifying habe man jedoch einen guten Schritt gemacht und er sei zufrieden mit seiner Performance.

Aufgrund der Strecke sei mehr als der vierte Platz nicht möglich gewesen. Norris hofft, im Rennen kämpfen zu können, betont jedoch, dass die Red Bulls in einer anderen Liga seien. Er sagt, es werde sehr schwer sein, Red Bull anzugreifen.

Formel 1

