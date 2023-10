Verstappen gewinnt in Mexiko, Hamilton auf dem zweiten Platz

Hamilton holt aus seinem Mercedes aktuell das Maximum heraus. «Lewis Hamilton fuhr mit einer herausragenden Leistung auf den zweiten Platz», lobte zum Beispiel der Guardian.

La Repubblica meint hingegen zur Triumphfahrt von Verstappen: Er «ist wie ein Bergsteiger. Er erklimmt auch in Mexiko die Spitze der Formel 1. Er zwingt den Rivalen mit seiner üblichen Arroganz sein Tempo auf. Sein Bolide ist wie ein Raumschiff, das alle Gegner auf der Strecke hinter sich lässt.»Guardian: Wenn die Zielflagge fällt und Max Verstappen zu einem weiteren Sieg fegt, ist das nur allzu vertraut.

Telegraph: Verstappens bemerkenswerte Siegesserie, die nun einen Rekord von 16 Siegen in einer Saison umfasst, setzte sich in der atemlosen Luft nach zwei pulsierenden Starts fort. Hamilton beeindruckt mit dem zweiten Platz.Sun: Lewis Hamilton erholt sich von der Disqualifikation beim US-Grand-Prix und wird in Mexiko Zweiter, bleibt aber erneut hinter Champion Verstappen zurück. Hamilton und Lando Norris zeigten beide gute Leistungen.L'Equipe: Verstappen - allein auf weiter Flur. headtopics.com

Corriere dello Sport: Verstappens Red Bull ist wie eine Kanone. Die Ferrari-Piloten müssen sich vor Verstappen und Hamilton, zwei Giganten der Formel 1, verneigen. La Repubblica: Verstappen ist wie ein Bergsteiger. Er erklimmt auch in Mexiko die Spitze der Formel 1. Er zwingt den Rivalen mit seiner üblichen Arroganz sein Tempo auf. Sein Bolide ist wie ein Raumschiff, das alle Gegner auf der Strecke hinter sich lässt.

Corriere della Sera: Das Rennen in Mexiko ist das Spiegelbild einer ganzen Saison. Verstappen erweist sich wieder einmal als tödlicher Pilot für alle Gegner. Ferrari bricht zusammen. In weniger als einem Kilometer verraucht die Illusion eines möglichen Erfolgs. headtopics.com

Strafen nach dem Qualifying in Mexiko: Williams bestraft, Verstappen und Hamilton kommen ungeschoren davonWährend des Qualifyings in Mexiko City wurden sechs Fahrer und ein Team wegen verschiedener Vergehen untersucht. Verstappen , Hamilton , Russell und Alonso wurden nicht bestraft, während Williams eine Geldstrafe von 20.000 Euro erhielt und Sargeant Strafpunkte bekam. Weiterlesen ⮕

Strafen nach dem Qualifying in Mexiko: Williams bestraft, Verstappen und Hamilton kommen ungeschoren davonWährend des Qualifyings in Mexiko City wurden sechs Fahrer und ein Team wegen verschiedener Vergehen untersucht. Verstappen , Hamilton , Russell und Alonso wurden nicht bestraft, während Williams eine Geldstrafe von 20.000 Euro erhielt und Sargeant Strafpunkte bekam. Weiterlesen ⮕

Formel 1 Qualifying beim Mexiko-Grand-Prix 2023 in Mexiko-StadtAm 28. Oktober ab 23 Uhr berichten wir live vom Qualifying der Formel 1 beim Mexiko -Grand-Prix 2023 in Mexiko -Stadt. Weiterlesen ⮕

Großer Preis von Mexiko 2023 in Mexiko-Stadt: RennergebnisHier finden Sie das Rennergebnis zum Großer Preis von Mexiko 2023 in Mexiko -Stadt Weiterlesen ⮕

Autodromo Hermanos Rodriguez: F1: Grand Prix von Mexiko (Mexiko-Stadt) 2023Die schönsten Fotos zur Formel 1 beim Mexiko -Grand-Prix 2023 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in der Bildergalerie! Weiterlesen ⮕

Verstappen setzt Bestzeit im dritten Training in MexikoMax Verstappen im Red Bull hat im dritten Training in Mexiko mit 1:17,887 Minuten die Bestzeit gesetzt. Alex Albon im Williams landete überraschend knapp hinter Verstappen . Sergio Pérez lieferte die drittschnellste Zeit. Verstappen geht als Favorit ins Qualifying zum Großen Preis von Mexiko . Weiterlesen ⮕