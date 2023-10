Max Verstappen rückte das Machtgefüge in der Formel 1 noch vor der ersten Kurve zurecht - und raste dann mit erdrückender Dominanz dem nächsten Rekord entgegen. Der Weltmeister hat dank zweier exzellenter Starts, der Stärke seines Red Bull und gutem Reifenmanagement seinen Siegeszug fortgesetzt und sich mit einem weiteren Bestwert in den Geschichtsbüchern der Königsklasse verewigt.

'Ich bin mir nicht sicher, ob das der beste Startplatz ist', hatte der Monegasse Leclerc gesagt. Die Gefahr für den Ferrari-Star kam aus zwei Richtungen: Hinter ihm, auf Startplatz drei, stand Verstappen im überlegenen Red Bull. Vor Leclerc lag die scheinbar endlos lange Start-und-Zielgerade. Leclercs Windschatten benötigte Verstappen für das erwartete Überholmanöver aber gar nicht.

Verstappen gewinnt den Großen Preis von Mexiko und stellt neuen Rekord auf Max Verstappen hat seinen Siegeszug in der Formel 1 fortgesetzt und einen weiteren Rekord aufgestellt. Der Weltmeister gewann am Sonntag den Großen Preis von Mexiko, mit seinem 16. Saisonsieg verbesserte der Niederländer seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr. Durch den 51. Sieg seiner Karriere zog der Red-Bull-Pilot in der 'ewigen' Bestenliste mit Alain Prost gleich. Weiterlesen ⮕

