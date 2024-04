Verstappen fährt schnellste Runde im Training vor dem Großen Preis von Japan

Der Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im abschließenden dritten Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. Er setzte sich mit einer Zeit von 1:29,563 Minuten vor seinem Teamkollegen Sergio Perez durch.

George Russell belegte den dritten Rang. Nico Hülkenberg erreichte den 16. Platz. Die Strecke war am Freitag nass, aber am Samstag waren die Bedingungen trocken. Verstappen führt vor Leclerc und Perez in der WM-Wertung.

Formel 1 Max Verstappen Großer Preis Von Japan Training Schnellste Runde

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verstappen fährt schnellste Runde im ersten Training vor dem Großen Preis von JapanWeltmeister Max Verstappen ist im ersten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. In Suzuka setzte sich der niederländische Red-Bull-Pilot in 1:30,056 Minuten mit 0,181 Sekunden Vorsprung vor seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Peréz durch. Den dritten Platz belegte der Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz 13. Der 36-jährige Rheinländer kassierte zudem eine Verwarnung, weil er am Boxenausgang die weiße Linie überfahren hatte, um ein Auto zu überholen. Nach einer halben Stunde musste das Training unterbrochen werden, weil der Amerikaner Logan Sargeant im Williams nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung krachte und anschließend Aufräumarbeiten notwendig waren. „Ich bin okay“, funkte der 23-Jährige an sein Team. Zuletzt hatte Sargeant beim Rennen in Melbourne pausieren müssen. Nach einem Unfall seines Teamkollegen musste er Alex Albon seinen Wagen überlassen

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Verstappen fährt schnellste Runde im dritten Training vor dem Großen Preis von JapanDer Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im abschließenden dritten Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. Er setzte sich mit einem Vorsprung von 0,269 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sergio Perez durch.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Max Verstappen: Pole-Runde fühlte sich wie die unvollendete '21er Runde anMax Verstappen ist auch in Dschidda Herr aller Lagen und im Qualifying nicht zu besiegen: Ihn erinnerte seine Pole-Runde sogar an die unvollendete von 2021

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Australier Oscar Piastri fährt schnellste Runde im Formel-1-Training in JapanDer Australier Oscar Piastri ist in seinem McLaren im kaum aussagekräftigen zweiten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. Regen und eine dadurch nasse Strecke sorgten in Suzuka dafür, dass fast die gesamte Übungseinheit nicht normal gefahren wurde. Viele Teams entschieden sich erst drei Minuten vor Schluss dazu, ihre Piloten auf den Kurs zu lassen. Weltmeister Max Verstappen und Red-Bull-Teamkollege Sergio Peréz verzichteten auf eine schnelle Ausfahrt und blieben ebenso wie fünf andere Fahrer ohne offizielle Rundenzeit. Piastri war in 1:34,725 Minuten am schnellsten und lag rund eine halbe Sekunde vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hatte als Dritter schon mehr als vier Sekunden Rückstand. Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Rang acht, er lag mehr als 20 Sekunden hinter der Spitze. Bei halbwegs schwierigen Bedingungen wollte zunächst kein Team Schäden riskieren und die Reifen schonen

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Oscar Piastri fährt schnellste Runde im Formel-1-Training in JapanDer Australier Oscar Piastri hat im zweiten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. Regen und eine nasse Strecke beeinflussten die Übungseinheit. Viele Fahrer blieben ohne offizielle Rundenzeit.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Max Verstappen mit viertschnellster Runde in BelgienRed Bull Racing-Talent Max Verstappen drehte in den beiden Freitagstrainings in Belgien jeweils die viertschnellste Runde. Trotzdem fällt seine Prognose für das zwölfte Rennen der Saison bescheiden aus.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »