Verschwundene Cessna: Polizei findet Wrack in den Alpen

Seit Samstag fehlte jede Spur von einem Kleinflugzeug des Typs Cessna 172, das von Italien auf dem Weg nach Bayern war. Jetzt hat ein Polizeihubschrauber das Wrack in den österreichischen Alpen auf 2800 Metern Höhe entdeckt – und die Leiche des Piloten, der das Unglück nicht überlebt hat. „Es handelt sich um das Wrack der vermissten Maschine“, sagte der Leiter der Tiroler Luftfahrtbehörde, Klaus Hohenauer, am Dienstag.

Kurz zuvor waren die Überreste des Kleinflugzeugs auf dem Schrankar in Tirol in 2800 Metern Höhe von einem Polizeihubschrauber gesichtet worden. An Bord wurde der Pilot der Maschine tot aufgefunden. Weitere Opfer gab es nicht. Die Cessna 172 war laut „Tiroler Tageszeitung“ am Samstag in Rom mit Ziel Bad Wörishofen bei Augsburg gestartet. Nordöstlich von Sölden war der Funkkontakt aber um 11.45 Uhr abgerissen

Verschollene Maschine gefunden: Wrack der Cessna in Tirol entdeckt

Alpen: Abgestürztes Flugzeug gefunden – ist es die deutsche Cessna?In den Alpen ist ein abgestürztes Flugzeug gefunden worden. Ob es sich um die vermisste deutsche Cessna handelt, ist noch nicht klar.

Abgestürztes Flugzeug in Alpen entdeckt: Ist es vermisste Cessna?In den Alpen wurde ein Flugzeug-Wrack gefunden. Handelt es sich um die vermisste Maschine, die seit Karsamstag vermisst wird?

Ötztaler Alpen: Suche nach verschwundener deutscher Cessna eingestelltNoch immer fehlt von der seit Ostersamstag in den Ötztaler Alpen verschollenen Cessna aus Deutschland jede Spur. Jetzt musste die Suche eingestellt werden.

Wrack eines vermissten Kleinflugzeuges in den Stubaier Alpen entdecktDas Wrack eines seit 30. März 2024 in Tirol vermissten Kleinflugzeuges ist in den Stubaier Alpen entdeckt worden. Drei Tage nach dem Verschwinden eines Kleinflugzeugs hat die Polizei in Österreich das Wrack der Cessna 172 im Hochgebirge entdeckt.

Wenn das Paket ohne Inhalt kommt: Wer zahlt für die verschwundene Apple Watch?Auch getrackte, versicherte Pakete kommen nicht immer an. Standardmäßig lehnen Paketdienste dann oft die Haftung ab. Auch in unserem Fall. Wir wehrten uns.

