Verschleppte Geisel in Israel durch Beschuss getötet

Eine verschleppte weibliche Geisel ist israelischen Ermittlungen zufolge »höchstwahrscheinlich« am Tag ihrer Entführung durch israelischen Beschuss getötet worden. Ein Kampfhubschrauber habe »ein Fahrzeug beschossen, dass Terroristen an Bord hatte und rückblickend, den Zeugenaussagen zufolge, auch Geisel n«, erklärte die israelische Armee am Freitag. Infolge des Beschuss es seien »die meisten der Terroristen« sowie »höchstwahrscheinlich« auch die Geisel Efrat Katz getötet worden.

Der »tragische und bedauernswerte« Vorfall habe sich in einer Zeit der »Kämpfe und der Ungewissheit« ereignet, erklärte der israelische Luftwaffen-Chef Tomer Bar. Er habe kein Fehlverhalten der Hubschrauberbesatzung bei dem Einsatz feststellen können, hieß es weiter. Der Fehler sei darauf zurückzuführen, dass die Überwachungssysteme nicht zwischen Geiseln und Entführern unterscheiden konnten, sobald diese sich in einem Fahrzeug befanden

