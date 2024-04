Vermisstes Mädchen aus Serbien in Wien gesichtet

Seit Ende März ist die kleine Danka Ilić aus Serbien verschwunden. Nun bestätigt die Polizei, dass das Mädchen mit zwei Frauen in Wien gesichtet wurde. Im Fall der vermissten Danka aus Serbien scheint es eine neue Spur zu geben. Nachdem ein in Wien lebender Serbe am 30. März vermutet hatte, das Kleinkind in Begleitung mit zwei Frauen in einer Wiener Straßenbahnhaltestelle gesichtet zu haben, wertete die Polizei die Aufnahmen aus.

Sie geht davon aus, dass es sich tatsächlich um das vermisste Mädchen handelt. „Der Mann befand sich gegen 20:00 Uhr im Ersten Bezirk, als er bei der Straßenbahnhaltestelle ‚Schottenring‘ auf ein Kleinkind in Begleitung von zwei erwachsenen Frauen aufmerksam wurde“, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Mittwochnachmittag mit. Der Zeuge versuchte, das Mädchen bestmöglich aufzunehmen und schickte ein Video an die Beamten in Serbien, die das Material an ihre österreichischen Kollegen weiterreichte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vermisstes Kind: Ganz Europa sucht nach Danka Ilić (1) aus SerbienSie verschwindet spurlos, dann taucht ein Video auf. Interpol schaltete sich ein – und jetzt sucht ganz Europa. Der mysteriöse Fall Danka Ilić (1).

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Houston: Rohr wird zur Todesfalle: Vermisstes Mädchen (8) ertrinkt in Hotel-PoolIm vergangenen Jahr ertranken in Deutschland mindestens 378 Menschen. Die große Mehrheit davon in Binnengewässern, Flüssen und Seen.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Houston: Rohr wird zur Todesfalle: Vermisstes Mädchen (8) ertrinkt in Hotel-PoolIm vergangenen Jahr ertranken in Deutschland mindestens 378 Menschen. Die große Mehrheit davon in Binnengewässern, Flüssen und Seen.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Houston: Rohr wird zur Todesfalle: Vermisstes Mädchen (8) ertrinkt in Hotel-PoolIm vergangenen Jahr ertranken in Deutschland mindestens 378 Menschen. Die große Mehrheit davon in Binnengewässern, Flüssen und Seen.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Houston: Rohr wird zur Todesfalle: Vermisstes Mädchen (8) ertrinkt in Hotel-PoolIm vergangenen Jahr ertranken in Deutschland mindestens 378 Menschen. Die große Mehrheit davon in Binnengewässern, Flüssen und Seen.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Polizei findet vermisstes 13-jähriges MädchenDie Polizei meldet sich mit guten Neuigkeiten auf X (Twitter). Die 13-Jährige konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen werden.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »