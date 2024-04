Vermischtes: Ungewöhnliche Verkehrsstörung auf der Mindener Straße vor 70 Jahren

Bad Oeynhausen. Engpass auf der Mindener Straße, Bad Oeynhausener Fußballer messen sich mit Ungaren und über dem Witttekindshof wütet eine Windhose. Zum Teil Themen, über die die NW-Lokalredaktion aktuell in anderen Zusammenhängen berichtet. Denn ungewöhnliche Anlässe für Staus gab es auch schon vor 70 Jahren auf der Mindener Straße und Wettekapriolen füllten auch schon vor 30 Jahren die Schlagzeilen.

Die Bad Oeynhausener Stadtarchivarin Stefanie Hillebrand hat in der „NW“ und ihrer Vorgängerin der „Freien Presse“ 70, 50 und 30 Jahre zurückgeblättert.„Vermischtes“ – worüber „Freie Presse“ und „Neue Westfälische“ vor 70, 50 und 30 Jahren berichteten April 1954: Ungewöhnliche Verkehrsstörung auf der Mindener Straße Auf einer Strecke von 200 Metern müssen täglich hunderte Autos mit äußerster Vorsicht den Gegenverkehr auf der Mindener Straße beachte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das zentrale Thema in Bad Oeynhausen: Wie klappt es eigentlich mit der Mindener Straße?Seitdem die Politik die Einspurigkeit auf der Mindener Straße beschlossen hat, hagelt es oft Kritik. Wie ist Ihre Meinung?

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

In die Falle gelockt: „Pädophilen-Jäger“ stellen 33-Jährigen am Mindener BahnhofDer Vorfall ist komplett im Internet zu sehen. Dennoch gibt es Kritik an dem Vorgehen des Kampfsportlers Nick Hein.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Nach Missbrauchsfällen: Droht einem Mindener Schützenverein ein Strafprozess wegen Unterlassung?Der Vorstand bricht nach den Missbrauchstaten des Jugendleiters ?das Schweigen. Dabei gestehen sie einen Fehler ein, sagen aber: „Uns trifft keine Schuld“.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Gab es Ermittlungsfehler bei der lebensbedrohlichen Attacke in der Mindener Innenstadt?Vor rund zwei Wochen ist ein Mindener durch einen Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Seit Donnerstag ermittelt eine Mordkommission - warum so spät?

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

An jahrelanger Magersucht gestorben: Angehörige kritisieren Mindener KlinikumDie 49-Jährige wurde aus dem Klinikum entlassen und starb wenig später. Die Angehörigen glauben, die Ärzte hätten sie länger künstlich ernähren müssen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Nach 15 Jahren: Nicolas Cage und ein Kult-Regisseur arbeiten nach 15 Jahren endlich wieder zusammen!Pascal liebt das Kino von „Vertigo“ bis „Daniel, der Zauberer“. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, „Joker“ wäre gelungen.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »